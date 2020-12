Metro: Last Light Redux è il titolo gratuito offerto da GOG (Di mercoledì 30 dicembre 2020) GOG non solo sta offrendo ai giocatori grandi sconti su diversi titoli, ma come regalo di Natale posticipato sta regalando Metro: Last Light Redux per tutti coloro che non hanno mai giocato al titolo di 4A Games. Tuttavia si tratta di una promozione a tempo limitato: avrete a disposizione due giorni prima che scada, il 1° gennaio alle ore 15. Si tratta di una grande opportunità per godervi il sequel di Metro con questa edizione speciale che include tutti i suoi contenuti scaricabili insieme a miglioramenti grafici, gameplay migliorato e altri dettagli per i quali vale la pena giocare a questo secondo capitolo. Tra l'altro, recentemente Epic Games ha offerto Metro 2033 Redux, il primo capitolo con grafica migliorata, perciò se lo avete ... Leggi su eurogamer (Di mercoledì 30 dicembre 2020) GOG non solo sta offrendo ai giocatori grandi sconti su diversi titoli, ma come regalo di Natale posticipato sta regalandoper tutti coloro che non hanno mai giocato aldi 4A Games. Tuttavia si tratta di una promozione a tempo limitato: avrete a disposizione due giorni prima che scada, il 1° gennaio alle ore 15. Si tratta di una grande opportunità per godervi il sequel dicon questa edizione speciale che include tutti i suoi contenuti scaricabili insieme a miglioramenti grafici, gameplay migliorato e altri dettagli per i quali vale la pena giocare a questo secondo capitolo. Tra l'altro, recentemente Epic Games ha2033, il primo capitolo con grafica migliorata, perciò se lo avete ...

cinespression : Metro Last Light Redux è gratuito su PC, ecco come riscattarlo. - Eurogamer_it : #MetroLastLightRedux è il titolo gratuito offerto da GOG. - giochiscontati : Al momento ci sono alcuni problemi tecnici per riscattarlo, ma c'è quest'ottimo gioco in regalo! Da riscattare entr… - GamingTalker : Giochi gratis PC, Metro Last Light Redux è gratuito su GOG per 48 ore -

Ultime Notizie dalla rete : Metro Last Metro Last Light Redux è gratis su PC, ecco come riscattarlo Everyeye Videogiochi Non solo Epic: nuovo gioco gratis da GOG, è un popolare shooter

Tra questi figura GOG.com, il negozio online di CD Projekt, la casa polacca che ha dato i natali, tra gli altri, a The Witcher 3: Wild Hunt.

Metro Last Light Redux è gratis su PC, ecco come riscattarlo

Arriva a poche ore dalla fine del 2020 un altro regalo da GOG, che permette ai giocatori di riscattare Metro Last Light Redux.

Tra questi figura GOG.com, il negozio online di CD Projekt, la casa polacca che ha dato i natali, tra gli altri, a The Witcher 3: Wild Hunt.Arriva a poche ore dalla fine del 2020 un altro regalo da GOG, che permette ai giocatori di riscattare Metro Last Light Redux.