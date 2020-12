Manfredonia viene colto da malore in campo – 30 dicembre 1989 – VIDEO

(Di mercoledì 30 dicembre 2020) Il 30, durante il match tra Roma e Bologna, il giocatore giallorosso Lionelloda uninEra il 30e si giocava Bologna-Roma, partita valida per la diciassettesima giornata di Serie A. Dopo appena 6? minuti di gara, sull’out sinistro della metàgiallorossa, Lionellosi accascia al suolo, colpito da uncardiaco. Sono attimi fortemente concitati in cui si sfiora un nuovo dramma calcistico che rischia di segnare la storia del campionato italiano. Il dottor Alicicco e il massaggiatore Rossi accorrono prontamente e gli praticano un intervento di primo soccorso. Fu però l’ex compagno Bruno ...

Ultime Notizie dalla rete : Manfredonia viene

StatoQuotidiano.it

E’ quello che ha detto stamani a StatoQuotidiano il sig. Gennaro, marito di Lucia, donna di Manfredonia, che sta lottando contro una “terribile malattia”. In questo momento così duro per la moglie, e ...Intensa attività di controllo, dal 7 dicembre ad oggi, nell’ambito dell’operazione nazionale “Frontiere tracciabili” coordinata in Puglia dal 6° Centro di Controllo Area Pesca della Direzione Marittim ...