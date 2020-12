L’anno che verrà ci permetterà di avere più ben-essere?

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 30 dicembre 2020) Finalmentebisestile 20-20, devastante per la sanità lombarda, italiana e mondiale, sta per chiudersi. In Italia abbiamo avuto circa 65mila morti di cui un terzo in Lombardia, che conta un sesto della popolazione italiana. Una strage del “modello” sanitario lombardo sbandierato da decenni. Il Ministro Speranza ha dato un ultimatum al Presidente lombardo Attilio Fontana per mettere in atto la riforma sanitaria in quattro mesi. Ma i politici non mollano, né a livello regionale, dove vengono blindati dalla loro maggioranza; né a livello nazionale dove sono stati presi in castagna per un piano pandemico “copia e incolla”, scoperto dal “mio” Report, che è stato uno dei fattori di impreparazione al contrasto del nemico virale. Chi mi segue conosce quali sono le mie idee che in questi dieci anni di collaborazione con questo giornale più volte ho scritto. Avrebbero ...