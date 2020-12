L’allevamento degli orrori: i cani si mangiano tra loro (Di mercoledì 30 dicembre 2020) L’incredibile scoperta e l’indagine seguita. L’allevamento illegale e gli orrori che quotidianamente vi avvenivano. Allevamento cani (Facebook)Un vero e proprio allevamento degli orrori, scoperto in Corea del Sud. Secondo fonti canadesi i cani, di svariate razze, erano ammassate in gabbie piccolissime, sporche ed anguste, in condizioni generali ancora peggiori. I cani, spesso morivano nelle stesse gabbie, malnutriti e malati. La cosa assurda, comunicano inoltre, riguarda il fatto che spesso, per la stessa carenza di cibo, i cani si cibavano dopo un po’ dei propri compagni di cella. L’associazione coreana Life, intervenuta presso il canile degli orrori di Gimpo, con l’assistenza di ... Leggi su chenews (Di mercoledì 30 dicembre 2020) L’incredibile scoperta e l’indagine seguita.illegale e gliche quotidianamente vi avvenivano. Allevamento(Facebook)Un vero e proprio allevamento, scoperto in Corea del Sud. Secondo fonti canadesi i, di svariate razze, erano ammassate in gabbie piccolissime, sporche ed anguste, in condizioni generali ancora peggiori. I, spesso morivano nelle stesse gabbie, malnutriti e malati. La cosa assurda, comunicano inoltre, riguarda il fatto che spesso, per la stessa carenza di cibo, isi cibavano dopo un po’ dei propri compagni di cella. L’associazione coreana Life, intervenuta presso illedi Gimpo, con l’assistenza di ...

