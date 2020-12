Iaquinta: «In Calabria prendi un caffè al bar e ti condannano per ‘Ndrangheta» (Di mercoledì 30 dicembre 2020) In attesa della Cassazione, Vincenzo Iaquinta aveva pubblicato un videomessaggio coi toni del prigioniero politico: “Io e mio padre Giuseppe siamo vittima della giustizia italiana”. Che li ha condannati rispettivamente a 2 anni per un’arma non denunciata, e a 13 gli anni per associazione a delinquere di stampo mafioso. «A noi la ‘Ndrangheta fa schifo – dice l’ex campione del Mondo a Libero -, ci stanno massacrando, ci hanno massacrati. Non c’è una prova per la quale possano condannare mio padre a 13 anni. Sono solo chiacchiere. C’è una persona in carcere da innocente». E’ un processo complicato quello che ha riguardato la famiglia Iaquinta, che lo stesso ex giocatore della Juventus riconduce al territorio: essere calabresi, dice, significa entrare in contatto anche con brutta gente, senza saperlo. Ed essere condannati per questo. «È ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 30 dicembre 2020) In attesa della Cassazione, Vincenzoaveva pubblicato un videomessaggio coi toni del prigioniero politico: “Io e mio padre Giuseppe siamo vittima della giustizia italiana”. Che li ha condannati rispettivamente a 2 anni per un’arma non denunciata, e a 13 gli anni per associazione a delinquere di stampo mafioso. «A noi lafa schifo – dice l’ex campione del Mondo a Libero -, ci stanno massacrando, ci hanno massacrati. Non c’è una prova per la quale possano condannare mio padre a 13 anni. Sono solo chiacchiere. C’è una persona in carcere da innocente». E’ un processo complicato quello che ha riguardato la famiglia, che lo stesso ex giocatore della Juventus riconduce al territorio: essere calabresi, dice, significa entrare in contatto anche con brutta gente, senza saperlo. Ed essere condannati per questo. «È ...

