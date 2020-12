Governo: Conte ‘respinge’ ultimatum, se crisi ‘vado in Parlamento’/Adnkronos (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Roma, 30 dic. (Adnkronos) – Un ‘duello’ in corso restituito anche dalla regia della giornata con Matteo Renzi che interviene in Senato appena prima la conferenza stampa di fine anno del premier Giuseppe Conte. Con tanto di botta e risposta a distanza a colpi di citazioni di Aldo Moro. “Il Governo decida cosa vuole fare da grande”, ha detto Renzi da palazzo Madama rilanciando sul Mes e la delega sui Servizi. Due punti su cui è arrivata la risposta del presidente del Consiglio. E non è stata un’apertura. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Roma, 30 dic. () – Un ‘duello’ in corso restituito anche dalla regia della giornata con Matteo Renzi che interviene in Senato appena prima la conferenza stampa di fine anno del premier Giuseppe. Con tanto di botta e risposta a distanza a colpi di citazioni di Aldo Moro. “Ildecida cosa vuole fare da grande”, ha detto Renzi da palazzo Madama rilanciando sul Mes e la delega sui Servizi. Due punti su cui è arrivata la risposta del presidente del Consiglio. E non è stata un’apertura. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

