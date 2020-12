Governo: Conte ‘respinge’ ultimatum, se crisi ‘vado in Parlamento’/Adnkronos (2) (Di mercoledì 30 dicembre 2020) (Adnkronos) – Ma se la sintesi non verrà raggiunta? Conte vede un’unica strada, quella del Parlamento. “Se verrà meno la fiducia di una forza maggioranza ci sarà un passaggio parlamentare dove tutti si assumeranno le proprie responsabilità. Fare opzioni e alternative non è opportuno. Non voglio credere a uno scenario del genere, mi sembrerebbe rischioso e insidioso per quel patrimonio di credibilità e fiducia costruito con l’impegno quotidiano di tutte le forze di maggioranza”. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di mercoledì 30 dicembre 2020) () – Ma se la sintesi non verrà raggiunta?vede un’unica strada, quella del Parlamento. “Se verrà meno la fiducia di una forza maggioranza ci sarà un passaggio parlamentare dove tutti si assumeranno le proprie responsabilità. Fare opzioni e alternative non è opportuno. Non voglio credere a uno scenario del genere, mi sembrerebbe rischioso e insidioso per quel patrimonio di credibilità e fiducia costruito con l’impegno quotidiano di tutte le forze di maggioranza”. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

