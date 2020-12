Freccette | World Darts Championship 2021 | Anderson e Price ai quarti di finale

Leggi su sportface

(Di giovedì 31 dicembre 2020) La tredicesima giornata deiha delineato il quadro completo deidi, con gli ultimi sei ottavi diandati in scena quest’oggi all’Alexandra Palace di Londra. Sarà una giornata spettacolare quella di Capodanno, con i quattro match che decreteranno i nomi dei semifinalisti, mentre per San Silvestro come da tradizione non si giocherà. La sessione pomeridiana si è aperta con la vittoria di Daryl Gurney per 4-2 sull’olandese Vincent van der Voort. Per il nordirlandese si tratta della seconda volta aidel Mondiale, un risultato ottenuto al termine di una contesa più combattuta di quel che dice il risultato. Nell’ultimo set infatti van der Voort ha avuto la freccia per rimanere in partita, ma l’errore ...