Firenze, lavori tramvia: Don Minzoni – Masaccio – Pascoli, code a go go, traffico impazzito (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Sono bastate due gocce di pioggia, la gente che ricomincia a far le code ai supermercati, impaurita dalle catastrofiche previsioni del premier in conferenza stampa, anche il traffico nella zona Don Minzoni, Masaccio, Pascoli, sconvolta dai lavori per i sondaggi della tramvia, è tornato caotico Leggi su firenzepost (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Sono bastate due gocce di pioggia, la gente che ricomincia a far leai supermercati, impaurita dalle catastrofiche previsioni del premier in conferenza stampa, anche ilnella zona Don, sconvolta daiper i sondaggi della, è tornato caotico

muoversintoscan : ?? A #Firenze, in via Ghibellina, fino al #12febbraio per lavori edili la strada sarà chiusa tra via delle Conce e v… - FirenzePost : Firenze, lavori tramvia: Don Minzoni – Masaccio – Pascoli, code a go go, traffico impazzito - muoversintoscan : ?? In #A1,per consentire lavori di pavimentazione, previsti in orario notturno, stanotte #30dicembre h 22-06 sarà c… - muoversintoscan : ?? Traslochi e lavori edili, ecco i provvedimenti della prossima settimana sulle strade cittadine a #Firenze.… - LuceverdeRadio : ?? #autostrade #lavori urgenti - A1 Bologna Firenze ??????code tra Calenzano e Barberino di Mugello > Bologna ?inter… -

Ultime Notizie dalla rete : Firenze lavori Firenze, lavori sulla rete idrica: in atto un restringimento di carreggiata 055firenze Cuochi e ristoratori della Toscana per la Caritas: “Chiusi i locali, non i nostri cuori”

FIRENZE - Firenze sarà una delle dodici città italiane coinvolte nell'iniziativa solidale "Chiusi i locali, non i nostri cuori", nata dall'alleanza tra ...

Covid, positivi dipendenti di un supermarket. "Attivati i protocolli, nessun rischio"

Siena, 30 dicembre 2020 - Una decina di dipendenti di un supermercato a Siena di Unicoop Firenze sono risultati positivi al coronavirus. La notizia dei casi nel negozio, il supermercato Grondaie, è st ...

FIRENZE - Firenze sarà una delle dodici città italiane coinvolte nell'iniziativa solidale "Chiusi i locali, non i nostri cuori", nata dall'alleanza tra ...Siena, 30 dicembre 2020 - Una decina di dipendenti di un supermercato a Siena di Unicoop Firenze sono risultati positivi al coronavirus. La notizia dei casi nel negozio, il supermercato Grondaie, è st ...