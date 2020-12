F2, Felipe Drugovich: figlio del drago (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Felipe Drugovich, ingaggiato da MP Motorsport per la stagione 2020, ha concluso il suo primo campionato di F2 in nona posizione. Il giovane pilota brasiliano ha portato a casa dei risultati significativi, tanto da essere cercato dal team britannico UNI-Virtuosi: la squadra vice-campione. Buona la prima per Felipe Drugovich Classe 2000 e 175 cm di altezza, Felipe Drugovich ha terminato a inizio dicembre la sua prima stagione in F2. Il figlio del drago (o almeno questo significa il suo cognome) è riuscito a farsi valere tra i suoi compagni cadetti, andando più volte a punti e mettendo la propria firma su dei traguardi di non poca rilevanza: infatti, il 21enne brasiliano ha conquistato ben tre primi posti al suo anno d’esordio nella categoria ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 30 dicembre 2020), ingaggiato da MP Motorsport per la stagione 2020, ha concluso il suo primo campionato di F2 in nona posizione. Il giovane pilota brasiliano ha portato a casa dei risultati significativi, tanto da essere cercato dal team britannico UNI-Virtuosi: la squadra vice-campione. Buona la prima perClasse 2000 e 175 cm di altezza,ha terminato a inizio dicembre la sua prima stagione in F2. Ildel(o almeno questo significa il suo cognome) è riuscito a farsi valere tra i suoi compagni cadetti, andando più volte a punti e mettendo la propria firma su dei traguardi di non poca rilevanza: infatti, il 21enne brasiliano ha conquistato ben tre primi posti al suo anno d’esordio nella categoria ...

