Conte non teme le minacce di Renzi. “Gli ultimatum non sono ammissibili in politica. Se verrà meno la fiducia di una forza di maggioranza ci sarà un passaggio parlamentare” (Di mercoledì 30 dicembre 2020) “Gli ultimatum non appartengono al mio bagaglio culturale e politico. Credo sia stato l’ultimo discorso di Aldo Moro a sottolineare che gli ultimatum non sono ammissibili in politica, hanno il significato di una stretta impedendo una soluzione positiva. Io sono al di fuori di questa logica, sono per il dialogo, per il confronto, per trovare una sintesi per l’interesse del Paese”. E’ quanto ha detto il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, nel corso della conferenza stampa di fine anno. “Nel caso di crisi? Non mi ci metto in questi scenari – ha aggiunto Conte -, ho detto che se verrà meno la fiducia di una forza di maggioranza ci ... Leggi su lanotiziagiornale (Di mercoledì 30 dicembre 2020) “Glinon appartengono al mio bagaglio culturale e politico. Credo sia stato l’ultimo discorso di Aldo Moro a sottolineare che glinonin, hanno il significato di una stretta impedendo una soluzione positiva. Ioal di fuori di questa logica,per il dialogo, per il confronto, per trovare una sintesi per l’interesse del Paese”. E’ quanto ha detto il presidente del Consiglio, Giuseppe, nel corso della conferenza stampa di fine anno. “Nel caso di crisi? Non mi ci metto in questi scenari – ha aggiunto-, ho detto che seladi unadici ...

