"Che fine farà Conte". Un Bersani sconcertante: il consiglio a Salvini e Meloni, addio governo? (Di mercoledì 30 dicembre 2020) "Pazientate solo un po'". Pier Luigi Bersani, in collegamento con Stasera Italia su Rete 4, lancia un clamoroso consiglio (non richiesto) al centrodestra. Pur di salvare ora il governo, di fatto l'ex segretario del Pd oggi in LeU definisce Giuseppe Conte un "premier morto che cammina". Se sia un lapsus o un chiaro segnale politico lanciato a Matteo Salvini e Giorgia Meloni lo si scoprirà nelle prossime settimane, ma le parole di Bersani lasciano di stucco lo studio e i telespettatori a casa. "Pazientate un po' e lasciate andare avanti Conte ora che c'è bisogno di fare il vaccino - spiega Bersani rivolgendosi idealmente all'opposizione -. Puntate sull'effetto Churchill, perché come gli inglesi non volevano sentire più ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 30 dicembre 2020) "Pazientate solo un po'". Pier Luigi, in collegamento con Stasera Italia su Rete 4, lancia un clamoroso(non richiesto) al centrodestra. Pur di salvare ora il, di fatto l'ex segretario del Pd oggi in LeU definisce Giuseppeun "premier morto che cammina". Se sia un lapsus o un chiaro segnale politico lanciato a Matteoe Giorgialo si scoprirà nelle prossime settimane, ma le parole dilasciano di stucco lo studio e i telespettatori a casa. "Pazientate un po' e lasciate andare avantiora che c'è bisogno di fare il vaccino - spiegarivolgendosi idealmente all'opposizione -. Puntate sull'effetto Churchill, perché come gli inglesi non volevano sentire più ...

Ultime Notizie dalla rete : Che fine Cinzia Leone che fine ha fatto? L'addio alla tv dopo la malattia UrbanPost Torna il Presepe Verghiano con un docufilm, la quarta edizione online

La trasposizione in chiave filmica, scritta e diretta dal regista Lorenzo Muscoso e prodotta dalla Dreamworld Pictures, racconta la Natività all’interno dell’Universo Verista, in suggestive location t ...

Sen. Fiammetta Modena (FI): "Che fine hanno fatto i messaggi del cellulare di Palamara?"

"Da chi sono stati fatti sparire?". "Da chi sono stati fatti sparire i messaggi presenti sul cellulare di Luca Palamara al momento del sequestro del telefonino del magistrato coinvolto nell'inchiesta ...

