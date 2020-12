Carabinieri, reati in calo e Passafiume soddisfatto: “Un anno complesso” (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Tempo di lettura: 2 minuti Benevento – “Perseguiamo l’opera per la prevenzione dei delitti e il controllo del territorio. I numeri ci aiutano. In calo sono i delitti, i furti, le rapine, le estorsioni, ma in aumento gli arresti”. Aumentano anche se in maniera leggera i reati legati agli stupefacenti. Il totale dei reati cala del 13,4%. Sono state 1870 le denunce. soddisfatto il colonnello Germano Passafiume, comandante provinciale dei Carabinieri, per i risultati raggiunti dall’Arma nel Sannio durante il 2020. Un anno, quello che sta per chiudersi, condizionato dalla pandemia del Covid che ha visto anche l’Arma dei Carabinieri protagonista nei controlli sul territorio per il rispetto dei protocolli anti contagio. Questa mattina presso il ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Tempo di lettura: 2 minuti Benevento – “Perseguiamo l’opera per la prevenzione dei delitti e il controllo del territorio. I numeri ci aiutano. Insono i delitti, i furti, le rapine, le estorsioni, ma in aumento gli arresti”. Aumentano anche se in maniera leggera ilegati agli stupefacenti. Il totale deicala del 13,4%. Sono state 1870 le denunce.il colonnello Germano, comandante provinciale dei, per i risultati raggiunti dall’Arma nel Sannio durante il 2020. Un, quello che sta per chiudersi, condizionato dalla pandemia del Covid che ha visto anche l’Arma deiprotagonista nei controlli sul territorio per il rispetto dei protocolli anti contagio. Questa mattina presso il ...

AndreD81 : @Renzoseccia @nino_giovanni @fattoquotidiano I carabinieri hanno un compito repressivo di reati ambientali, mentre… - reggiotv : In questo periodo di festività, oltra alla perdurante attività di prevenzione e contrasto ai reati comuni, non… - rep_palermo : Cinquemila reati in meno: l'emergenza Covid incide sul bilancio dei carabinieri [di Francesco Patanè] [aggiornament… - filipporapisar1 : @PieroSansonetti Quindi a questo punto sarebbe barbarie tenere in carcere i fratelli Bianchi oppure i Carabinieri d… - reggiotv : Numerosi i servizi disposti dal Gruppo Carabinieri di Locri, finalizzati alla prevenzione e repressione dei reati… -