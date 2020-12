Capodanno, Coldiretti: 'Un italiano su due pronto a denunciare veglioni' (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Quasi un italiano su due (il 47%) è pronto a denunciare alle forze dell'ordine eventuali comportamenti scorretti come feste con tanti ospiti, veglioni abusivi o assembramenti durante le feste di fine ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Quasi unsu due (il 47%) èalle forze dell'ordine eventuali comportamenti scorretti come feste con tanti ospiti,abusivi o assembramenti durante le feste di fine ...

Il 47% si dice disposto a denunciare comportamenti scorretti come feste con tanti ospiti, veglioni abusivi o assembramenti durante le feste di fine anno ...

Il Capodanno al tempo del Covid: low cost, a casa e nel segno delle eccellenze Made in Italy

Stimati 1,4 miliardi di spesa (-33% sul 2019), 65 euro a famiglia. 9 italiani su 10 privilegiano i prodotti tricolore, bollicine in... ? Leggi l'articolo ...

