Blue Jasmine, poco Woody Allen e molta Cate Blanchett (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Blue Jasmine Iris ore 21 con Cate Blanchett, Alec Baldwin, Sally Hawkins. Regia di Woody Allen. Produzione USA 2013.Durata: 1 ora e38 minutiLA TRAMA. Jasmine è la bella elegante, viziata e abbastanza sciocca moglie di un pescecane di Wall Street. Quando arriva la crisi del 2008 e lui muore, il mondo crolla per la donna, impreparatissima a una vita di disagi economici e di rapporti umani diventati difficoltosissimi. Jasmine si trasferisce in casa della sorella a San Francisco ma anche lì la sua vita è grama (rapporti in famiglia stentati, incontri con uomini sbagliati).PERCHE' VEDERLO. Perché è uno dei migliori film dell'ultimo Woody Allen anche se paradossalmente è l'opera meno personale del ...

