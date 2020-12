Terremoto Croazia di 6.4: morto bimbo, Petrinja distrutta. Sisma avvertito dal Veneto a Napoli (Di martedì 29 dicembre 2020) Una forte scossa di Terremoto in Croazia, con epicentro vicino Zagabria, è stata avvertita alle 12.19 in mezza Italia. Utenti su Twitter riferiscono di averla avvertita in Trentino, Veneto,... Leggi su ilmessaggero (Di martedì 29 dicembre 2020) Una forte scossa diin, con epicentro vicino Zagabria, è stata avvertita alle 12.19 in mezza Italia. Utenti su Twitter riferiscono di averla avvertita in Trentino,,...

Agenzia_Ansa : +++#Terremoto di magnitudo 6 in #Croazia, scossa avvertita distintamente in Italia++++++++++++++ #ANSA - MediasetTgcom24 : Terremoto di magnitudo 6.3 in Croazia, avvertito in Italia #Terremoto - DPCgov : ??#Terremoto con epicentro in #Croazia risulta avvertito in molte zone d'Italia. #SalaSituazioneItalia in contatto c… - zazoomblog : Terremoto Croazia di 6.4: morto bimbo Petrinja distrutta. Sisma avvertito dal Veneto a Napoli - #Terremoto… - AngelaPascale87 : RT @amendolaenzo: Solidarietà e vicinanza alle istituzioni e al popolo croato. L'Italia è pronta a fare la sua parte ???????????? @VladaRH https:… -