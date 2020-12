Sondaggio allenatori Serie A | Milan sorpresa e titolo all’Inter

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di martedì 29 dicembre 2020) PALERMO (ITALPRESS) –e Sassuolo squadredel campionato, il veronese Mattia zaccagni calciatore rivelazione, Inter campione d’Italia. E’ quanto emerge da unpromosso dall’ITALPRESS con la maggior parte dei tecnici dellaA (16su 20). Il Sassuolo rappresenta la veracon 5 voti (lo scorso anno erano molti di più), insieme al(5 voti), Verona (3), Benevento (2) e Spezia (1). Il centrocampista scaligero ha ricevuto 3 voti come calciatore rivelazione, una citazione a testa anche per Ibrahimovic, Soriano, Messias, Pessina, Scamacca, De Ligt, Mckennie, Nzola, Bastoni, De Paul, Letizia, Singo e Osimhen. Per i tecnici italiani, la favorita per lo scudetto è l’Inter (11 voti), una citazione pere ...