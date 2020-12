Rosa Perrotta | una follower le dice | “Torna con tuo marito” ma lei risponde

Leggi su 361magazine

(Di martedì 29 dicembre 2020) Le fan diinsistono La storia d’amore trae Pietro Tartaglione sembra essere in pausa. Lei ne ha dato conferma ma nel frattempo le fan non smettono di parlarne. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da ???? (@) NON NE VUOLE PARLARE Dopo l’inseguimento da parte di un paparazzo, lei aveva deciso di pubblicare una serie di Instagram stories in cui per l’appunto, raccontava della situazione col suo compagno. Non è scesa nei dettagli, anzi, più volte ha ribadito che si tratta di situazioni molto private e delicate. Leggi anchee Pietro Tartaglione: lei parla della loro crisi (VIDEO) UNA FAN LE DA UN CONSIGLIOama i suoi seguaci, tanto che proprio all’inizio di questa ...