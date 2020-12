Perché se i biglietti aerei costano meno non è una buona notizia (Di martedì 29 dicembre 2020) Tra i settori in crisi a causa della pandemia, quello dei trasporti è sicuramente stato uno dei più danneggiati nel 2020. Le compagnie aeree però, in vista delle prossime riaperture, si stanno già organizzando per il 2021, con l’obiettivo di mantenere i posti di lavoro ed evitare licenziamenti di massa, a partire dalla razionalizzazione strategica e da campagne mirate a riconquistare la fiducia dei viaggiatori. Compagnie aeree in crisi a causa del Coronavirus Secondo una stima Enit (Ente nazionale del turismo), da quando è scoppiata la pandemia, ovvero dall’inizio di marzo 2020, i visitatori totali (internazionali e domestici) sono diminuiti del 46% rispetto all’anno precedente. Una percentuale che, in numeri, equivale circa a 53 milioni di visite in meno. Anche se, rispetto i pronostici, il periodo estivo ha registrato una lieve ripresa, sono state molto ... Leggi su quifinanza (Di martedì 29 dicembre 2020) Tra i settori in crisi a causa della pandemia, quello dei trasporti è sicuramente stato uno dei più danneggiati nel 2020. Le compagnie aeree però, in vista delle prossime riaperture, si stanno già organizzando per il 2021, con l’obiettivo di mantenere i posti di lavoro ed evitare licenziamenti di massa, a partire dalla razionalizzazione strategica e da campagne mirate a riconquistare la fiducia dei viaggiatori. Compagnie aeree in crisi a causa del Coronavirus Secondo una stima Enit (Ente nazionale del turismo), da quando è scoppiata la pandemia, ovvero dall’inizio di marzo 2020, i visitatori totali (internazionali e domestici) sono diminuiti del 46% rispetto all’anno precedente. Una percentuale che, in numeri, equivale circa a 53 milioni di visite in. Anche se, rispetto i pronostici, il periodo estivo ha registrato una lieve ripresa, sono state molto ...

