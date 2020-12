Ogbonna, 150 volte Hammers: “Sto bene al West Ham. Serie A? Juve si rafforza nelle difficoltà e l’Inter…” (Di martedì 29 dicembre 2020) Angelo Ogbonna, difensore del West Ham, ha parlato a Sky Sport dopo aver toccato quota 150 partite in Premier League con la maglia degli Hammers. Un traguardo importante per il classe 1988 ex anche di Torino e e Juventus.Ogbonna: le parole su Premier League e Serie Acaption id="attachment 1072129" align="alignnone" width="685" Ogbonna (getty images)/caption"Scegliere la Premier è stato un passaggio fondamentale della mia carriera", ha spiegato subito Ogbonna. "Avevamo l'opzione di andare all'estero e abbiamo pensato che il campionato inglese fosse lo scenario più importante. Il primo anno fu davvero importante per me perché arrivammo vicini alla Champions League. Poi sono andato all'Europeo con la Nazionale. Gli anni successivi non sono stati molto ... Leggi su itasportpress (Di martedì 29 dicembre 2020) Angelo, difensore delHam, ha parlato a Sky Sport dopo aver toccato quota 150 partite in Premier League con la maglia degli. Un traguardo importante per il classe 1988 ex anche di Torino e entus.: le parole su Premier League eAcaption id="attachment 1072129" align="alignnone" width="685"(getty images)/caption"Scegliere la Premier è stato un passaggio fondamentale della mia carriera", ha spiegato subito. "Avevamo l'opzione di andare all'estero e abbiamo pensato che il campionato inglese fosse lo scenario più importante. Il primo anno fu davvero importante per me perché arrivammo vicini alla Champions League. Poi sono andato all'Europeo con la Nazionale. Gli anni successivi non sono stati molto ...

SkySport : ?? Angelo Ogbonna stasera alle 22:30 ?? In diretta su Sky Sport 24 ?? Per parlare delle 150 presenze raggiunte in Prem… - ItaSportPress : Ogbonna, 150 volte Hammers: 'Sto bene al West Ham. Serie A? Juve si rafforza nelle difficoltà e l'Inter...' -… - GhildaPensante : RT @SkySport: ?? Angelo Ogbonna stasera alle 22:30 ?? In diretta su Sky Sport 24 ?? Per parlare delle 150 presenze raggiunte in Premier ???? 5°… - Fprime86 : RT @SkySport: ?? Angelo Ogbonna stasera alle 22:30 ?? In diretta su Sky Sport 24 ?? Per parlare delle 150 presenze raggiunte in Premier ???? 5°… - Lord_Irons : RT @SkySport: ?? Angelo Ogbonna stasera alle 22:30 ?? In diretta su Sky Sport 24 ?? Per parlare delle 150 presenze raggiunte in Premier ???? 5°… -