Norme UE su default, Bankitalia: non c’è divieto a sconfinamenti (Di martedì 29 dicembre 2020) (Teleborsa) – Banca d’Italia sta cercando di gettare acqua sul fuoco sulle polemiche sulle nuove Norme europee sul settore bancario che entrano in vigore nel 2021. Oltre alle regole sul nuovo default, effettive dal primo gennaio, arriveranno anche quelle calendar provisioning, che accresceranno le coperture dei crediti deteriorati (svalutazione in 3 anni per quelli senza garanzie reali, in 7-9 anni gli altri). Bankitalia ammette che la nuova definizione di default “può avere riflessi sulle relazioni creditizie fra gli intermediari e la loro clientela, la cui gestione, come in tutte le situazioni di default, può comportare l’adozione di iniziative per assicurare la regolarizzazione del rapporto creditizio”. L’istituto precisa però che la nuova definizione di default non introduce un ... Leggi su quifinanza (Di martedì 29 dicembre 2020) (Teleborsa) – Banca d’Italia sta cercando di gettare acqua sul fuoco sulle polemiche sulle nuoveeuropee sul settore bancario che entrano in vigore nel 2021. Oltre alle regole sul nuovo, effettive dal primo gennaio, arriveranno anche quelle calendar provisioning, che accresceranno le coperture dei crediti deteriorati (svalutazione in 3 anni per quelli senza garanzie reali, in 7-9 anni gli altri).ammette che la nuova definizione di“può avere riflessi sulle relazioni creditizie fra gli intermediari e la loro clientela, la cui gestione, come in tutte le situazioni di, può comportare l’adozione di iniziative per assicurare la regolarizzazione del rapporto creditizio”. L’istituto precisa però che la nuova definizione dinon introduce un ...

lilith975 : RT @Teresat14547770: Norme Ue sul default, rischio catastrofe: 'Gentiloni non dice nulla?' - - gagliaudo10 : - f4f62 : RT @MilanoFinanza: Bankitalia: nuove norme Ue su default non modificano segnalazioni centrale rischi - Black300Joe : ????????????Banche: Banca d'Italia, norme su default non incidono su segnalazioni al Crif @sole24ore - TuttoQuaNews : RT @MilanoFinanza: Bankitalia: nuove norme Ue su default non modificano segnalazioni centrale rischi -

Ultime Notizie dalla rete : Norme default Norme Ue sul default, rischio catastrofe: "Gentiloni non dice nulla?" ilGiornale.it Norme UE su default, Bankitalia: non c'è divieto a sconfinamenti

L'istituto specifica anche che le nuove regole non modificano nella sostanza le segnalazioni alla Centrale dei Rischi ...

Coronavirus: Cerved, 145mila aziende a rischio fallimento, decisivo Recovery Fund

Roma, 28 dic. (Adnkronos/Labitalia) – Se il 2020 è stato un annus horribilis per l’economia e per le imprese, gli inizi del 2021 non saranno né facili né in discontinuità: per la tanto attesa svolta, ...

L'istituto specifica anche che le nuove regole non modificano nella sostanza le segnalazioni alla Centrale dei Rischi ...Roma, 28 dic. (Adnkronos/Labitalia) – Se il 2020 è stato un annus horribilis per l’economia e per le imprese, gli inizi del 2021 non saranno né facili né in discontinuità: per la tanto attesa svolta, ...