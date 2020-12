Miozzo (Cts): «Vaccino obbligatorio anche per i prof. Le campagne di informazione ancora non si vedono: così prevale il dubbio e i No-Vax» (Di martedì 29 dicembre 2020) Nel dibattito di queste ore sul Vaccino anti Coronavirus, il fronte dell’obbligatorietà si fa sempre più consistente tra gli esperti. A seguito delle reticenze mostrate da una parte importante del personale sanitario che opera negli ospedali, nelle cliniche e nelle Rsa, diversi politici e addetti ai lavori stanno pensando seriamente alla possibilità di introdurlo per proteggere i cittadini più a rischio, come gli anziani. Per Agostino Miozzo, coordinatore del Comitato tecnico scientifico, il Vaccino dovrebbe essere imposto innanzitutto a medici e infermieri, ipotizzando anche l’obbligo per tutte quelle categorie professionali che lavorano con il pubblico. «Non c’è dubbio che un operatore sanitario debba avere l’obbligo di vaccinarsi», ha dichiarato in un’intervista al Messaggero. «E ... Leggi su open.online (Di martedì 29 dicembre 2020) Nel dibattito di queste ore sulanti Coronavirus, il fronte dell’obbligatorietà si fa sempre più consistente tra gli esperti. A seguito delle reticenze mostrate da una parte importante del personale sanitario che opera negli ospedali, nelle cliniche e nelle Rsa, diversi politici e addetti ai lavori stanno pensando seriamente alla possibilità di introdurlo per proteggere i cittadini più a rischio, come gli anziani. Per Agostino, coordinatore del Comitato tecnico scientifico, ildovrebbe essere imposto innanzitutto a medici e infermieri, ipotizzandol’obbligo per tutte quelle categorieessionali che lavorano con il pubblico. «Non c’èche un operatore sanitario debba avere l’obbligo di vaccinarsi», ha dichiarato in un’intervista al Messaggero. «E ...

