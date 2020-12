L' associazione costretta a pubblicare un post di scuse

ICaleidoscopio : Pisticci, l’associazione Aeroclub Enrico Mattei costretta a chiudere. Ma c’è un progetto che potrebbe salvarla - SalariniMassimo : @Noiconsalvini E intanto per colpa sua la collaboratrice dell’associazione che lo ha portato in giro a fare cinema… -

Ultime Notizie dalla rete : associazione costretta

La Provincia Pavese

Province di Lucca e Massa Carrara è stata considerata sessista e ha scatenato l’indignazione sui social network, tanto da costringere l’associazione a pubblicare un post di scuse. L’accusa è quella di ...L'associazione Grow si presenta mercoledì 30 dicembre, alle 21, al teatro degli Industri con "The Grow must go on – Un'avventura da tentare".