Intesa Sanpaolo | accordo con TIM e Google per migrazione sistema informativo sul cloud

(Teleborsa) – Intesa Sanpaolo ha finalizzato un accordo con TIM e Google per la migrazione di una parte rilevante del proprio sistema informativo sui servizi cloud di Google, che si appoggeranno sui data center italiani di TIM a Milano e Torino. Le trattative tra le tre società erano state avviate con il Memorandum of Understanding sottoscritto lo scorso 21 maggio. Il progetto, che è stato sottoposto al vaglio delle autorità competenti come previsto dalla normativa, prevede l'apertura a Torino di un'infrastruttura tecnologica per l'erogazione dei servizi Google cloud e la creazione di un centro dedicato all'intelligenza artificiale, alla formazione e al sostegno professionale delle start up.

