“Ho sciolto tutto”. Arisa, la confessione sul suo aspetto e il suo passato: “Guardate le mie labbra” (Di martedì 29 dicembre 2020) “La mia bocca ora è originalissima, dopo un lungo periodo di riflessioni sul mio aspetto fisico. Se ero bella o non ero bella, se piacevo o non piacevo. E dopo varie infiltrazioni di acido ialuronico, quest’anno ho deciso di sciogliere tutto”. Arisa si racconta nel salotto di “Da noi… a Ruota Libera”, il programma di Rai1 condotto da Francesca Fialdini. La cantante da tempo sponsorizza sui social messaggi all’insegna del body positive, promuovendo una bellezza non stereotipata. Lei stessa ha lottato per accettarsi: “Dopo il 31 agosto sono ritornata alla mia faccia. Volevo ritornare com’ero. Magari qualcos’altro lo rifarò, ma mi piaceva l’idea di vedere la mia faccia normale a 38 anni. Mi sono voluta riappropriare della mia persona”. “Mi amo a giorni alterni”, dice la cantante nel salotto di Rai1,“però il mio pensiero è fare sempre ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 29 dicembre 2020) “La mia bocca ora è originalissima, dopo un lungo periodo di riflessioni sul miofisico. Se ero bella o non ero bella, se piacevo o non piacevo. E dopo varie infiltrazioni di acido ialuronico, quest’anno ho deciso di sciogliere”.si racconta nel salotto di “Da noi… a Ruota Libera”, il programma di Rai1 condotto da Francesca Fialdini. La cantante da tempo sponsorizza sui social messaggi all’insegna del body positive, promuovendo una bellezza non stereotipata. Lei stessa ha lottato per accettarsi: “Dopo il 31 agosto sono ritornata alla mia faccia. Volevo ritornare com’ero. Magari qualcos’altro lo rifarò, ma mi piaceva l’idea di vedere la mia faccia normale a 38 anni. Mi sono voluta riappropriare della mia persona”. “Mi amo a giorni alterni”, dice la cantante nel salotto di Rai1,“però il mio pensiero è fare sempre ...

FQMagazineit : Arisa: “Dopo varie inflitrazioni sulla bocca ho sciolto tutto” - clikservernet : Arisa: “Dopo varie inflitrazioni sulla bocca ho sciolto tutto” - Noovyis : (Arisa: “Dopo varie inflitrazioni sulla bocca ho sciolto tutto”) Playhitmusic - - Susannagr17 : 'Dopo varie infiltrazioni ho sciolto tutto. Rivolevo la mia faccia, per riappropriarmi di me' - raffaelladisce1 : Ragazzi ora davvero buona notte! Dai che abbiamo concluso una serata già bellissima in maniera perfetta! Avete vist… -

Ultime Notizie dalla rete : sciolto tutto Arisa: “Dopo varie inflitrazioni sulla bocca ho sciolto tutto” Il Fatto Quotidiano Arte anarchica: le Quattro Stagioni di Alberto Nemo

Una guida all'ascolto tra alcune delle innumerevoli opere rilasciate quest'anno da Alberto Nemo, una delle figure più controverse e rivoluzionarie della musica italiana.

Attenti a quei due: Luca Carioni e Andrea Orlandi

Dal “Carta Igienica Challenge” al “Christmas Match”: prende forma la rivalità tra due bomber mai passati di moda. Da una parte Luca Carioni, il “Cigno di Longuelo”, dotato di sinistro atomico ma anche ...

Una guida all'ascolto tra alcune delle innumerevoli opere rilasciate quest'anno da Alberto Nemo, una delle figure più controverse e rivoluzionarie della musica italiana.Dal “Carta Igienica Challenge” al “Christmas Match”: prende forma la rivalità tra due bomber mai passati di moda. Da una parte Luca Carioni, il “Cigno di Longuelo”, dotato di sinistro atomico ma anche ...