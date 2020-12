GF Vip, Maria De Filippi ignora una concorrente: il retroscena (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Grande sorpresa dell’ultima puntata del Grande Fratello Vip, Maria De Filippi ha decisamente lasciato un segno. La “Queen” della tv è intervenuta per un faccia a faccia con Tommaso Zorzi, ma poi ha rivolto un saluto anche agli altri concorrenti. Tutti o quasi: sui social non è sfuggito infatti che la De Filippi ha ignorato del tutto Sonia Lorenzini, ex tronista del suo programma. Maria De Filippi snobba la vip del Grande Fratello? Dopo aver fatto un vero e proprio colloquio a Tommaso Zorzi per il ruolo di “ragazzo delle fotocopie”, Maria De Filippi ieri sera ha potuto fare un saluto generale agli altri inquilini della Casa. Molti di loro, infatti, sono lì proprio per il loro passato nei suoi programmi. Tra questi ci sono i protagonisti di ... Leggi su thesocialpost (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Grande sorpresa dell’ultima puntata del Grande Fratello Vip,Deha decisamente lasciato un segno. La “Queen” della tv è intervenuta per un faccia a faccia con Tommaso Zorzi, ma poi ha rivolto un saluto anche agli altri concorrenti. Tutti o quasi: sui social non è sfuggito infatti che la Dehato del tutto Sonia Lorenzini, ex tronista del suo programma.Desnobba la vip del Grande Fratello? Dopo aver fatto un vero e proprio colloquio a Tommaso Zorzi per il ruolo di “ragazzo delle fotocopie”,Deieri sera ha potuto fare un saluto generale agli altri inquilini della Casa. Molti di loro, infatti, sono lì proprio per il loro passato nei suoi programmi. Tra questi ci sono i protagonisti di ...

VanityFairIt : «La malinconia è un sentimento intelligente. Non la provano tutti. Chi la prova è perché non è scemo. Non mollare,… - GrandeFratello : Il pubblico ha deciso che i primi VIP salvi sono... TOMMASO, MARIA TERESA e DAYANE! #GFVIP - kekko___n : io ancora fermo a ieri in cui Maria dice:'Carlotta hai visto, sei diventata vip'???????? #gfvip - Martini14Emma : RT @zialo96: In tre mesi, la miglior lettura di un comunicato è stata oggi grazie al suo pazzesco Stefania e Maria Teresa Scusatele, dopo… - infoitcultura : Perché Maria De Filippi non ha salutato Sonia Lorenzini al GF Vip -