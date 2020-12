Forte terremoto 6.4 in Croazia, avvertito in parte d'Italia (Di martedì 29 dicembre 2020) DATI #RIVISTI #terremoto Mw 6.4 ore 12:19 IT del 29-12-2020, Croatia Land Prof=10Km #INGV 25870121https://t.co/2ay0ABWKNy— INGVterremoti (@INGVterremoti) December 29, 2020 Un terremoto di magnitudo 6.4 è avvenuto in Croazia ed è stato avvertito in Italia, lungo la costa Adriatica, da Trieste all’Abruzzo, secondo le prime stime dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (Ingv). L’epicentro è stato localizzato intorno a Petrinja, una cinquantina di km a sud di Zagabria, una regione già colpita ieri da scosse sismiche. I media regionali parlano di gravi danni a Petrinja, con edifici crollati, interruzione di elettricità e linee telefoniche. Il terremoto è stato avvertito in tutta la Croazia ma anche in Serbia e Bosnia-Erzegovina. La ... Leggi su huffingtonpost (Di martedì 29 dicembre 2020) DATI #RIVISTI #Mw 6.4 ore 12:19 IT del 29-12-2020, Croatia Land Prof=10Km #INGV 25870121https://t.co/2ay0ABWKNy— INGVterremoti (@INGVterremoti) December 29, 2020 Undi magnitudo 6.4 è avvenuto ined è statoin, lungo la costa Adriatica, da Trieste all’Abruzzo, secondo le prime stime dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (Ingv). L’epicentro è stato localizzato intorno a Petrinja, una cinquantina di km a sud di Zagabria, una regione già colpita ieri da scosse sismiche. I media regionali parlano di gravi danni a Petrinja, con edifici crollati, interruzione di elettricità e linee telefoniche. Ilè statoin tutta lama anche in Serbia e Bosnia-Erzegovina. La ...

