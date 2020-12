Fornitura di libri di testo in comodato gratuito agli alunni | esempio di regolamento

Leggi su orizzontescuola

(Di martedì 29 dicembre 2020) Ilper ladidiinsi può definire, approvare e applicare in tutte quelle realtà nelle quali è necessario regolamentare tale servizio, adnelle scuole che hanno deciso di acquistare con il finanziamento “ PON Kit didattici”die vocabolari da concedere ind’uso, o nelle scuole le cui regioni hanno deliberato ladidi(sempre in) a studenti iscritti e frequentanti le scuole dell’obbligo non garantite dalle cedole librarie (di fatto, la Primaria). L'articolo .