Fauci: «Usa in ritardo con i vaccini» (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Durante un’intervista con la Cnn, il direttore del Centers for Disease Control and Prevention (Cdc), Anthony Fauci ha dichiarato che l’operazione Warp Speed non raggiungerà l’obiettivo di far ricevere il vaccino contro il coronavirus a 20 milioni di americani entro la fine di dicembre, visto che fino ad ora solo 2,1 milioni di persone hanno ricevuto la prima dose. «Non siamo certo ai numeri che avremmo voluto raggiungere per fine dicembre – ha detto Fauci – In gennaio assisteremo a … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Durante un’intervista con la Cnn, il direttore del Centers for Disease Control and Prevention (Cdc), Anthonyha dichiarato che l’operazione Warp Speed non raggiungerà l’obiettivo di far ricevere il vaccino contro il coronavirus a 20 milioni di americani entro la fine di dicembre, visto che fino ad ora solo 2,1 milioni di persone hanno ricevuto la prima dose. «Non siamo certo ai numeri che avremmo voluto raggiungere per fine dicembre – ha detto– In gennaio assisteremo a … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

fattoquotidiano : Coronavirus, nuovo record di contagi in Gran Bretagna: oltre 53mila. Usa, Fauci: “Picco fuori controllo, a gennaio… - fattoquotidiano : Coronavirus, nuovo record di contagi in Gran Bretagna: oltre 53mila. Usa, primo caso di variante inglese. Fauci: “P… - Dome689 : RT @fattoquotidiano: Coronavirus, nuovo record di contagi in Gran Bretagna: oltre 53mila. Usa, primo caso di variante inglese. Fauci: “Picc… - GFucci58 : RT @fattoquotidiano: Coronavirus, nuovo record di contagi in Gran Bretagna: oltre 53mila. Usa, primo caso di variante inglese. Fauci: “Picc… - gilda_f : RT @fattoquotidiano: Coronavirus, nuovo record di contagi in Gran Bretagna: oltre 53mila. Usa, primo caso di variante inglese. Fauci: “Picc… -