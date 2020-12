Cruise trasforma un'ex base militare in uno studio anti-Covid per girare Mission Impossible (Di martedì 29 dicembre 2020) Tom Cruise è determinato a terminare le riprese di Mission Impossible 7 e per assicurarsi che ciò accada ha trasformato un’ex base militare segreta in uno studio cinematografico, a prova di Covid. Lo riporta il Sun, secondo cui l’attore e produttore del film ha investito per la causa milioni di dollari.Quello che una volta era un centro di progettazione di carri armati di Longcross è adesso un set blindato, al sicuro da possibili contaminazioni del virus. La pandemia ha già rallentato le riprese del settimo capitolo della serie e Cruise qualche giorno fa ha rimproverato duramente alcuni operatori, colpevoli di non rispettare il distanziamento, minacciandoli di licenziamento. “Noi siamo un modello perché Hollywood è tornata a ... Leggi su huffingtonpost (Di martedì 29 dicembre 2020) Tomè determinato a terminare le riprese di7 e per assicurarsi che ciò accada hato un’exsegreta in unocinematografico, a prova di. Lo riporta il Sun, secondo cui l’attore e produttore del film ha investito per la causa milioni di dollari.Quello che una volta era un centro di progettazione di carri armati di Longcross è adesso un set blindato, al sicuro da possibili contaminazioni del virus. La pandemia ha già rallentato le riprese del settimo capitolo della serie equalche giorno fa ha rimproverato duramente alcuni operatori, colpevoli di non rispettare il distanziamento, minacciandoli di licenziamento. “Noi siamo un modello perché Hollywood è tornata a ...

