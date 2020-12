Cosa sappiamo del database di Ho Mobile in vendita nel dark web (Di martedì 29 dicembre 2020) L’annuncio arriva su Twitter alle 21 del 18 dicembre: un database con i dati personali di circa 2,5 milioni di utenti di Ho Mobile, un provider italiano di servizi telefonia Mobile controllato da Vodafone Italia, sarebbe in vendita nel dark web. A dichiararlo sul social network, fornendo screenshot di alcune anagrafiche, è Bank Security, che fornisce aggiornamenti sullo scambio di dati personali in rete. A richiesta di Wired Ho Mobile nega che ci sia stato un data breach e in una nota ufficiale precisa che “non ha evidenze di accessi massivi ai propri sistemi informatici che abbiano messo a repentaglio i dati della customer base”. E aggiunge di aver attivato la massima attenzione sulla faccenda, visto che Bank Security afferma che nel database vi siano informazioni ... Leggi su wired (Di martedì 29 dicembre 2020) L’annuncio arriva su Twitter alle 21 del 18 dicembre: uncon i dati personali di circa 2,5 milioni di utenti di Ho, un provider italiano di servizi telefoniacontrollato da Vodafone Italia, sarebbe innelweb. A dichiararlo sul social network, fornendo screenshot di alcune anagrafiche, è Bank Security, che fornisce aggiornamenti sullo scambio di dati personali in rete. A richiesta di Wired Honega che ci sia stato un data breach e in una nota ufficiale precisa che “non ha evidenze di accessi massivi ai propri sistemi informatici che abbiano messo a repentaglio i dati della customer base”. E aggiunge di aver attivato la massima attenzione sulla faccenda, visto che Bank Security afferma che nelvi siano informazioni ...

