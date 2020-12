Calciomercato Inter, occhi anche su Duncan per il centrocampo (Di martedì 29 dicembre 2020) Calciomercato Inter: i nerazzurri starebbero pensando anche a Duncan della Fiorentina per il centrocampo L’Inter è a caccia di centrocampisti e Piero Ausilio avrebbe messo nel mirino un ex calciatore della Primavera nerazzurra. Secondo quanto riportato da Tuttosport, infatti, il dirigente Interista starebbe pensando al ritorno di Alfred Duncan attualmente alla Fiorentina. Con il club viola potrebbe essere imbastito uno scambio con Radja Nainggolan, se solo il belga decidesse di abbassare le pretese e di non avere nel Cagliari la sua unica destinazione gradita. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di martedì 29 dicembre 2020): i nerazzurri starebbero pensandodella Fiorentina per ilL’è a caccia di centrocampisti e Piero Ausilio avrebbe messo nel mirino un ex calciatore della Primavera nerazzurra. Secondo quanto riportato da Tuttosport, infatti, il dirigenteista starebbe pensando al ritorno di Alfredattualmente alla Fiorentina. Con il club viola potrebbe essere imbastito uno scambio con Radja Nainggolan, se solo il belga decidesse di abbassare le pretese e di non avere nel Cagliari la sua unica destinazione gradita. Leggi su Calcionews24.com

