Berti: "Conte deve vincere lo scudetto, Eriksen sfortunato" (Di martedì 29 dicembre 2020) Intervistato da La Gazzetta dello Sport, l'ex Inter Nicola Berti ha provato a fare dei paragoni tra i nerazzurri dello scudetto dei record del 1989 e quelli di oggi: "Tra l'Inter dei Record e quella attuale c'è un' ... Leggi su sport.virgilio (Di martedì 29 dicembre 2020) Intervistato da La Gazzetta dello Sport, l'ex Inter Nicolaha provato a fare dei paragoni tra i nerazzurri dellodei record del 1989 e quelli di oggi: "Tra l'Inter dei Record e quella attuale c'è un' ...

infoitsport : Berti: 'Conte deve vincere lo scudetto, Eriksen sfortunato' - Dalla_SerieA : Inter di Conte come quella dei record del Trap? L'opinione di Nicola Berti - - infoitsport : Berti: 'Conte, una sberla per svegliarsi e vincere. Come accadde all’Inter dei record' - infoitsport : Berti: “Conte deve vincere lo scudetto. Eriksen all’Inter nell’anno sbagliato. Barella come Matthaus” - Bianca34874951 : RT @fcin1908it: Berti: ' Conte deve vincere lo scudetto. Eriksen all'Inter nell'anno sbagliato. Barella come Matthaus' - -