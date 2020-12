Barcellona-Eibar 1-1 | Mendilibar | “Pari importante contro una squadra fortissima”

Leggi su sportface

(Di martedì 29 dicembre 2020) “Per anni non abbiamo mai fatto nulla di buono in questo campo, oggi siamo riusciti a portare a casa un gran punto. Per ottenere risultati di questo genere serve tanto lavoro abbinato a un po’ di fortuna. Oggi almancava Messi, il miglior giocatore del mondo. Con l’argentino in campo avremmo cominciato la partita dallo 0-2. Sono contento per la prova dei miei ragazzi, le sensazioni per il futuro sono molto buone. Il calcio senza pubblico è uno sport diverso, ma oggi giocare a porte chiuse probabilmente ci ha avvantaggiato un po’. Oggi abbiamo fatto un altro passo verso la salvezza, strappando un punto ad unacome il“. Queste sono le parole di un entusiasta José Luis, allenatore dell’reduce dal pareggio per 1-1 con il ...