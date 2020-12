Bagni stronca la Juve | «Difficile che possa rientrare nella lotta scudetto»

Leggi su calcionews24

(Di martedì 29 dicembre 2020) Salvatoreha parlato di come il Napoli abbia perso lo smalto dopo la sconfitta contro l’Inter, che per lui resta la favorita Durante un’intervista a Radio Marte, l’ex azzurro Salvatoreha parlato di Napoli e di Inter, sostenendo che la squadra di Conte sia ancora la favorita per lo. Le sue parole. «Dopo la gara contro l’Inter il Napoli non ha più giocato bene, si è tornato al palleggio lento e senza invenzioni. Questa squadra ha una rosa importante che poteva essere al pari di Inter e Milan. La squadra di Conte può e deve migliorare dal punto di vista del gioco, resta però la squadra da battere. Lantus non credo». Leggi su Calcionews24.com