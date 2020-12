Asl Rm 6: al nuovo Ospedale dei Castelli parte il V-Day (Di martedì 29 dicembre 2020) Roma – È partita pochi minuti fa la campagna vaccinale al nuovo Ospedale dei Castelli, nella Asl Roma 6. Sono cinque le persone vaccinate con il siero di Pfizer-Biontech: Annarita Ceotto, che gestisce il distretto vaccinale di Pomezia. Daniela Delicati, infermiera del team vaccinale; Pierluigi Vassallo, coordinatore del team nel II distretto a Asl; Marco Mattei, Direttore del dipartimento del territorio ASL Roma 6; Claudio Federici dirigente infermieristico della stessa Azienda sanitaria. La vaccinazione e’ iniziata alle ore 10 e nella giornata di oggi saranno sottoposte alla somministrazione, in totale, 40 persone. In attesa che arrivino i frigo-congelatori, come previsto tra il 4 e il 6 gennaio, ogni mattina la direzione dell’organizzazione si rechera’ presso l’Ospedale Spallanzani, oggi, ma da domani al Campus ... Leggi su romadailynews (Di martedì 29 dicembre 2020) Roma – È partita pochi minuti fa la campagna vaccinale aldei, nella Asl Roma 6. Sono cinque le persone vaccinate con il siero di Pfizer-Biontech: Annarita Ceotto, che gestisce il distretto vaccinale di Pomezia. Daniela Delicati, infermiera del team vaccinale; Pierluigi Vassallo, coordinatore del team nel II distretto a Asl; Marco Mattei, Direttore del dipartimento del territorio ASL Roma 6; Claudio Federici dirigente infermieristico della stessa Azienda sanitaria. La vaccinazione e’ iniziata alle ore 10 e nella giornata di oggi saranno sottoposte alla somministrazione, in totale, 40 persone. In attesa che arrivino i frigo-congelatori, come previsto tra il 4 e il 6 gennaio, ogni mattina la direzione dell’organizzazione si rechera’ presso l’Spallanzani, oggi, ma da domani al Campus ...

SIENANEWS : Il dottor Gianluca Manetti è il nuovo direttore della UOC di Ortopedia e Traumatologia del Presidio ospedaliero Val… - NapoliCapitale : @UnUltras Il Napoli lo chiese il rinvio ma dall'altra parte non ci fu risposta. Comunque, di nuovo, è l'Asl che blo… - amiatanews : ASL Toscana SE. Coronavirus: +86 positivi (817 tamponi), 1 decesso, 48 guarigioni. Un nuovo caso sull’Amiata… - alfo_lanzieri : @FrancescoOrdine @massimozampini In questo tweet non solo sono paragonate due situazioni diverse (che lo faccia Pir… - EcoLunigiana : #Coronavirus - Aggiornamenti della Asl Toscana Nord Ovest al 27 dicembre, in Lunigiana 1 nuovo caso localizzato a… -

Ultime Notizie dalla rete : Asl nuovo V-Day al nuovo ospedale dei Castelli romani - DIRE.it Dire Covid Toscana, Giani anticipa i dati: 271 nuovi casi. Incognita maltempo sui vaccini

Il governatore: "In Toscana abbiamo deciso con forza di proteggere da subito i nostri nonni ospiti delle Rsa con il vaccino anticovid. Marco Meucci è il primo vaccinato della Rsa di Montedomini" ...

A Frosinone il V-day parte oggi alle 11 all’Asl, con cinque operatori sanitaria sottoposti al vaccino

Il V-day di Frosinone è oggi alle 11 all’Asl. A cinque operatori sanitari sarà somministrato il vaccino contro il Covid. È l’inizio della rivoluzione, anche in Ciociaria, con l’obiettivo del ritorno a ...

Il governatore: "In Toscana abbiamo deciso con forza di proteggere da subito i nostri nonni ospiti delle Rsa con il vaccino anticovid. Marco Meucci è il primo vaccinato della Rsa di Montedomini" ...Il V-day di Frosinone è oggi alle 11 all’Asl. A cinque operatori sanitari sarà somministrato il vaccino contro il Covid. È l’inizio della rivoluzione, anche in Ciociaria, con l’obiettivo del ritorno a ...