Aggiornamento Croazia: crollano ospedale e asilo, si contano i danni (Di martedì 29 dicembre 2020) Il terremoto in Croazia ha creato già molti danni, distruggendo vari edifici e palazzi. Si iniziano già a calcolare i danni. Si contano già i danni… ed i morti. La Croazia ha tremato, e la scossa non è stata leggera. La scossa è stata avvertita addirittura in Nord Italia. Dopo la violenta scossa di magnitudo 6.3 delle 12.20 (stessa ora italiana), la Croazia centrale è stata attraversata da uno sciame di altre scosse minori, la più forte delle quali è stata alle 13.34 di magnitudo 4.5, con epicentro 14 km da Sisak, cittadina non lontata da Petrinja, la località che ha registrato i danni maggiori per il terremoto odierno. LEGGI ANCHE >>> Trema il nord Italia: forte scossa di terremoto in Croazia, mai così ... Leggi su chenews (Di martedì 29 dicembre 2020) Il terremoto inha creato già molti, distruggendo vari edifici e palazzi. Si iniziano già a calcolare i. Sigià i… ed i morti. Laha tremato, e la scossa non è stata leggera. La scossa è stata avvertita addirittura in Nord Italia. Dopo la violenta scossa di magnitudo 6.3 delle 12.20 (stessa ora italiana), lacentrale è stata attraversata da uno sciame di altre scosse minori, la più forte delle quali è stata alle 13.34 di magnitudo 4.5, con epicentro 14 km da Sisak, cittadina non lontata da Petrinja, la località che ha registrato imaggiori per il terremoto odierno. LEGGI ANCHE >>> Trema il nord Italia: forte scossa di terremoto in, mai così ...

DPCgov : ??#Terremoto con epicentro in #Croazia risulta avvertito in molte zone d'Italia. #SalaSituazioneItalia in contatto c… - DPCgov : #Terremoto #Croazia Dalle verifiche effettuate fino a ora dalla #SalaSituazioneItalia del Dipartimento NON risultan… - repubblica : Terremoto Croazia: scossa di magnitudo 6.4 vicino a Zagabria. Edifici crollati, vittime. Paura anche in Italia, sop… - javelino1969 : RT @repubblica: Terremoto Croazia: scossa di magnitudo 6.4 vicino a Zagabria. Edifici crollati, vittime. Paura anche in Italia, soprattutto… - mister_ricci : RT @RCMistralProCiv: #AGGIORNAMENTO [29/12/2020-13:55] #Terremoto #Croazia Il Comune di Ravenna ha comunicato che al momento non si segnala… -