A un medico del Cts siciliano non basta l'ok di Ema e Aifa sul vaccino: «Mancano evidenze scientifiche sull'efficacia» (Di martedì 29 dicembre 2020) Sicurezza ed efficacia del vaccino anti-Covid19 di Pfizer/BioNTech. Si intitola così il testo, pubblicato il 10 dicembre sull'autorevole New England Journal of Medicine (NEJM), contenente tutti i dati sulla sperimentazione del primo vaccino contro il Coronavirus approvato nel mondo. Eppure, alcuni medici e infermieri negano ancora che ci sia una comunicazione chiara, nonostante gli studi pubblicati sulle riviste scientifiche e il via libera del'Ema e dell'Aifa, l'agenzia europea per il farmaco. Tra loro c'è Salvatore Corrao, membro del Comitato tecnico scientifico della Sicilia. «Non sono un no-vax, il vaccino lo farò», ha detto a La Sicilia. «Ma non sono nemmeno un pro-vax. Sono per la medicina delle evidenze scientifiche».

