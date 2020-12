Tav, via libera in commissione Senato: M5s non partecipa al voto (Di lunedì 28 dicembre 2020) Il Movimento 5 Stelle, durante l'esame della commissione Lavori pubblici del Senato, non ha partecipato al voto sul contratto di programma sulla sezione transfrontaliera della Tav Torino-Lione. Il ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di lunedì 28 dicembre 2020) Il Movimento 5 Stelle, durante l'esame dellaLavori pubblici del, non hato alsul contratto di programma sulla sezione transfrontaliera della Tav Torino-Lione. Il ...

Il Movimento 5 Stelle, durante l'esame della commissione Lavori pubblici del Senato, non ha partecipato al voto sul contratto di programma sulla sezione transfrontaliera della Tav Torino-Lione. Il par ...

Parere passa con via libera senatori centro-destra (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 28 dic - Disco verde della commissione Lavori Pubblici ...

