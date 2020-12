Sul Recovery non c'è intesa. Ora per Conte la verifica si fa più complessa (Di lunedì 28 dicembre 2020) Oggi pomeriggio Renzi illustrerà il contropiano di Italia viva per il Nex Generation Eu: 50 punti per una Contestazione pressoché totale di quello del premier. Anche il Pd farà arrivare a Palazzo ... Leggi su tg.la7 (Di lunedì 28 dicembre 2020) Oggi pomeriggio Renzi illustrerà il contropiano di Italia viva per il Nex Generation Eu: 50 punti per unastazione pressoché totale di quello del premier. Anche il Pd farà arrivare a Palazzo ...

Roma, 28 dic. (Adnkronos) - "Abbiamo presentato al presidente del Consiglio le osservazioni e le proposte di Liberi e Uguali per il Recovery Plan italiano. Nel documento abbiamo ritenuto fondamentale ...

Crisi di Governo, a che punto è la spaccatura nella maggioranza e quali sono le vie d’uscita

Si avvicina la resa dei conti tra le forze di maggioranza e torna a salire la tensione nel Governo. Oggi i partiti presenteranno al presidente Conte le loro controproposte sul Recovery plan, Matteo Re ...

