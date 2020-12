Sondaggio: secondo il 34% Scamacca è destinato a una grande carriera (Di martedì 29 dicembre 2020) secondo voi, quali tra questi giovani emergenti è destinato a una grande carriera? Scamacca (34%) Pobega (26%) Lovato (20%) Sottil (20%) Foto: Twitter Genoa L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di martedì 29 dicembre 2020)voi, quali tra questi giovani emergenti èa una(34%) Pobega (26%) Lovato (20%) Sottil (20%) Foto: Twitter Genoa L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Agenzia_Ansa : #VaxDay: oltre un francese su due non intende vaccinarsi Il 56%, secondo un sondaggio. Appena il 13% è 'certo' di… - mani72012 : RT @Donzelli: Sondaggio tra amici: secondo voi #Renzi bluffa o aprirà davvero la crisi di Governo? - naigr77 : RT @ilgiornale: Secondo un sondaggio due italiani su tre pensano che il premier Conte non sappia governare. Anche tra gli elettori di Pd e… - thebigape86 : RT @ilgiornale: Secondo un sondaggio due italiani su tre pensano che il premier Conte non sappia governare. Anche tra gli elettori di Pd e… - rrico_e : RT @ilgiornale: Secondo un sondaggio due italiani su tre pensano che il premier Conte non sappia governare. Anche tra gli elettori di Pd e… -