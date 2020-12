Sampdoria, Augello non deve partire: i motivi per trattenere il terzino (Di lunedì 28 dicembre 2020) Sampdoria, la Lazio sonda il terreno per Tommaso Augello ma i blucerchiati fanno muro: i motivi per trattenere il terzino E’ di questa mattina la notizia di un interessamento della Lazio per Tommaso Augello. I biancocelesti hanno messo nel mirino il terzino della Sampdoria per poter ricoprire la fascia sinistra e sostituire Senad Lulic. PER TUTTE LE NEWS SULLA Sampdoria VAI SU SAMPNEWS24 La dirigenza blucerchiata per il momento fa muro e non può permettersi di privarsi del terzino almeno nella sessione di gennaio. Augello, infatti, è l’unico elemento della corsia sinistra blucerchiata adatto alla Serie A e al momento la Sampdoria mancherebbe di alternative affidabili per sostituirlo. ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 28 dicembre 2020), la Lazio sonda il terreno per Tommasoma i blucerchiati fanno muro: iperilE’ di questa mattina la notizia di un interessamento della Lazio per Tommaso. I biancocelesti hanno messo nel mirino ildellaper poter ricoprire la fascia sinistra e sostituire Senad Lulic. PER TUTTE LE NEWS SULLAVAI SU SAMPNEWS24 La dirigenza blucerchiata per il momento fa muro e non può permettersi di privarsi delalmeno nella sessione di gennaio., infatti, è l’unico elemento della corsia sinistra blucerchiata adatto alla Serie A e al momento lamancherebbe di alternative affidabili per sostituirlo. ...

lucaottavio1 : RT @clubdoria46: #Sampdoria, #Lazio su #Augello: lo vendereste a gennaio? Like - Si Retweet - No #ClubDoria46 #samp #calciomercato - feffodani : RT @clubdoria46: #Sampdoria, #Lazio su #Augello: lo vendereste a gennaio? Like - Si Retweet - No #ClubDoria46 #samp #calciomercato - laziopress : Il Messaggero | Inzaghi svolta a sinistra: piace la sorpresa Augello della Sampdoria - cd231168 : RT @clubdoria46: #Sampdoria, #Lazio su #Augello: lo vendereste a gennaio? Like - Si Retweet - No #ClubDoria46 #samp #calciomercato - sportli26181512 : Sampdoria, la Lazio punta Augello: Primi movimenti e prime indiscrezioni in vista di gennaio. Tutte le squadre...… -