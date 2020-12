Nel 2020 il Covid-19 ha fatto scempio anche dei diritti

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 28 dicembre 2020) Cosa c’entrano icon una pandemia che nelha colpito 80 milioni di persone in ogni parte del mondo e haoltre un milione e 700.000 vittime? Provo a dare alcune risposte. Il-19 non ha colpito ovunque nello stesso modo. Negli Usa hastrage tra i gruppi più poveri, in America Latina tra le comunità native, in Asia e in Africa nei centri più affollati; è entrato in luoghi di assembramento coatto e dalle condizioni igienico-sanitarie del tutto inadeguate, come le prigioni e i campi per sfollati interni e per rifugiati. La parola d’ordine “restiamo in casa” ha significato niente per miliardi di persone che un tetto non ce l’hanno o la cui stessa esistenza è condizionata dall’uscire dalle loro abitazioni all’alba di ogni giorno per trovare un lavoro precario con cui ...