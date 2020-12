Nasce la via fittizia 'via Sogni di Gianni Rodari n. 1000' (Di martedì 29 dicembre 2020) Il Comune di Lecco inaugura una via immaginaria alla quale ricondurre il domicilio delle persone senza fissa dimora, fino a oggi convenzionalmente iscritte nei registri anagrafici come residenti in ... Leggi su leccotoday (Di martedì 29 dicembre 2020) Il Comune di Lecco inaugura una via immaginaria alla quale ricondurre il domicilio delle persone senza fissa dimora, fino a oggi convenzionalmente iscritte nei registri anagrafici come residenti in ...

Ultime Notizie dalla rete : Nasce via PER I SENZA TETTO A LECCO NASCE VIA "SOGNI DI GIANNI RODARI N1000" Lecco FM Musica: Nino DAngelo, "Nel 2021 torno in tour"

ROMA, 28 DIC - Un 2021 pieno di impegni per Nino D'Angelo grazie al suo progetto 'Il poeta che non sa parlare', diviso tra un libro, un album e un tour che prenderà il via dal prossimo 4 novembre dal ...

Ora i Cinque Stelle minacciano Renzi: se strappa si va al voto

Se non sarà il 30 dicembre, il Cdm sul Recovery fund si terrà nei primissimi giorni di gennaio. Lo assicurava una qualificata fonte ...

