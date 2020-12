Morto Luke Harper, addio al campione di wrestling: aveva 41 anni. Hulk Hogan: “Sono totalmente devastato” (Di lunedì 28 dicembre 2020) addio Luke Harper (o Brodie Lee). Il campione di wrestling statunitense è Morto a 41 anni in seguito ad una malattia polmonare. A darne notizia la moglie Amanda su Instagram: “È Morto circondato dai propri cari dopo una dura battaglia combattuta con un problema polmonare non correlato a Covid”. L’atleta dalla lunga e folta barba, un po’ hillbilly, un po’ redneck, aveva gareggiato come Luke Harper per la WWE, prima di lasciare nel 2019 e unirsi a All Elite wrestling (AEW) come Brodie Lee. La federazione AEW in un tweet si è definita “affranta” alla notizia della morte di Harper, che aveva comunque smesso di gareggiare a ottobre 2020. Anche la leggenda ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 28 dicembre 2020)(o Brodie Lee). Ildistatunitense èa 41in seguito ad una malattia polmonare. A darne notizia la moglie Amanda su Instagram: “Ècircondato dai propri cari dopo una dura battaglia combattuta con un problema polmonare non correlato a Covid”. L’atleta dalla lunga e folta barba, un po’ hillbilly, un po’ redneck,gareggiato comeper la WWE, prima di lasciare nel 2019 e unirsi a All Elite(AEW) come Brodie Lee. La federazione AEW in un tweet si è definita “affranta” alla notizia della morte di, checomunque smesso di gareggiare a ottobre 2020. Anche la leggenda ...

