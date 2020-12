Mobile Legends Bang Bang – recensione e considerazione

Leggi su esports247

(Di lunedì 28 dicembre 2020) Oggi tratteremo di, che probabilmente molti di voi già conosceranno. Per chi non lo conoscesse è un MOBA per dispositividisponibile che Android ed iOS ed attualmente è il più famoso al mondo, anche in campo Esport. Il gioco è molto dinamico e per chi piace League ofnon può fare a meno di giocarci. Ovviamente in questo articolo non faremo paragoni in modo da esaltare l’uno o l’altro, se ci saranno è solo per far capire meglio le diversità. Per chi trovasse enormi similitudini con League ofdurante l’articolo, va comunque ricordato che la Riot Games fece causa ai creatori diper le troppe similitudini, a partire dalla mappa. Prima di ...