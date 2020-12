Maurisa Laurito | “In una vita precedente ero una testimone a un processo per omicidio L’ho scoperto con l’ipnosi regressiva”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 28 dicembre 2020) Marisaè stata ospite di Oggi è un altro giorno, il programma condotto da Serena Bortone su RaiUno. La grande attrice e scrittrice si è raccontata senza filtri (con Luciano de Crescenzo e Renzo Arbore non avrebbe “mai potuto avere una storia, mi sarebbe venuto da ridere): dall’amore per la scrittura e per la cucina, che riempie le sue giornate, ai consigli su ricette ‘post natalizie’. Non solo, Marisa ha raccontato di essersi sottoposta a tre sedute di ipnosi. Si tratta di una metodologia non scientifica utilizzata in psicoterapia con lo scopo di trattare alcuni disturbi, come quelli dell’ansia e dell’umore. Secondo chi pratica questo metodo, durante la trance affiorerebbero ricordi rimossi di eventi traumatici che influenzerebbero ladi un soggetto provocando problemi di ordine psicologico. “Ho fatto ...