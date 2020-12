Mascherano: “Messi prenderà la scelta giusta. Maradona? Diverso da tutti” (Di martedì 29 dicembre 2020) “Non ne ho discusso con Leo, ma sono sicuro che le offerte non tarderanno ad arrivare. Confido che prenderà una buona decisione per il suo futuro, è un ragazzo molto intelligente. Diego è stato molto importante nella mia vita , mi ha dato la fascia di capitano a 24 anni. La cosa più bella che mi ha lasciato è il fatto di aver conosciuto Diego e non Maradona. Tanti discorsi senza fine fra noi. Era una persona molto gentile. Diego apparteneva alla gente. tutti lo conoscevano, tanto che sembrava avesse vissuto dieci vite. Aveva un’aura diversa attorno, qualcosa che lo illuminava e lo rendeva Diverso dalle persone normali“. Queste sono le parole di Javier Mascherano, ex giocatore di Liverpool e Barcellona. L’ex calciatore argentino ha parlato della possibile resa dei conti di Lionel Messi ... Leggi su sportface (Di martedì 29 dicembre 2020) “Non ne ho discusso con Leo, ma sono sicuro che le offerte non tarderanno ad arrivare. Confido cheuna buona decisione per il suo futuro, è un ragazzo molto intelligente. Diego è stato molto importante nella mia vita , mi ha dato la fascia di capitano a 24 anni. La cosa più bella che mi ha lasciato è il fatto di aver conosciuto Diego e non. Tanti discorsi senza fine fra noi. Era una persona molto gentile. Diego apparteneva alla gente.lo conoscevano, tanto che sembrava avesse vissuto dieci vite. Aveva un’aura diversa attorno, qualcosa che lo illuminava e lo rendevadalle persone normali“. Queste sono le parole di Javier, ex giocatore di Liverpool e Barcellona. L’ex calciatore argentino ha parlato della possibile resa dei conti di Lionel...

