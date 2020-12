Ma Salvini non andava in carcere solo per trovare i poliziotti? (Di lunedì 28 dicembre 2020) Se non ci fossero state le dichiarazioni del recente passato, la notizia di Salvini incontra Verdini nel carcere di Rebibbia sarebbe una non notizia. Alla luce, però, delle campagne fatte dal leader della Lega dopo che alcuni parlamentari si sono recati nelle patrie galere (come nel caso dei due americani accusati dell’omicidio del carabiniere Mario Cerciello Rega, ma anche in altre occasioni) per far visita ai detenuti, questa informazione mostra come il detto napoletano ‘Ogne scarrafone è bell’ a mamma soja’ sia il mantra della politica. LEGGI ANCHE > L’udienza di Ilaria Cucchi ci farà capire se si può dare dello «sciacallo» a Salvini Salvini ha fatto bene a recarsi nei giorni scorsi presso la casa casa circondariale di Rebibbia per fare visita al suocero (Denis Verdini, infatti, è il padre di Francesca, fidanzata ... Leggi su giornalettismo (Di lunedì 28 dicembre 2020) Se non ci fossero state le dichiarazioni del recente passato, la notizia diincontra Verdini neldi Rebibbia sarebbe una non notizia. Alla luce, però, delle campagne fatte dal leader della Lega dopo che alcuni parlamentari si sono recati nelle patrie galere (come nel caso dei due americani accusati dell’omicidio del carabiniere Mario Cerciello Rega, ma anche in altre occasioni) per far visita ai detenuti, questa informazione mostra come il detto napoletano ‘Ogne scarrafone è bell’ a mamma soja’ sia il mantra della politica. LEGGI ANCHE > L’udienza di Ilaria Cucchi ci farà capire se si può dare dello «sciacallo» aha fatto bene a recarsi nei giorni scorsi presso la casa casa circondariale di Rebibbia per fare visita al suocero (Denis Verdini, infatti, è il padre di Francesca, fidanzata ...

