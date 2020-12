Lobotka, Cairo propone il prestito, De Laurentiis rilancia l’obbligo di riscatto (Di lunedì 28 dicembre 2020) Stanislav Lobotka è il nuovo nome per il mercato i uscita del Napoli. Il centrocampista slovacco è infatti tra i meno utilizzati dal tecnico in questo avvio di stagione, come riporta Tuttosport Nel Napoli è una riserva di lusso, e mezza stagione da titolare potrebbe essere utile al giocatore anche per mantenere la titolarità della Nazionale slovacca (cinque le sue presenze nel 2020); Il Torino sarebbe molto interessato, ma Cairo, come riporta Repubblica propone un prestito secco a cui De Laurentiis ha risposto con l’obbligo di riscatto. Certo l’operazione va imbastita su vari fronti: al profilo economico (l’ingaggio si aggira sui 2 milioni di euro, quindi fattibile, per Cairo), si somma la questione ambientale. Chiaro non attragga, di primo acchito, ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 28 dicembre 2020) Stanislavè il nuovo nome per il mercato i uscita del Napoli. Il centrocampista slovacco è infatti tra i meno utilizzati dal tecnico in questo avvio di stagione, come riporta Tuttosport Nel Napoli è una riserva di lusso, e mezza stagione da titolare potrebbe essere utile al giocatore anche per mantenere la titolarità della Nazionale slovacca (cinque le sue presenze nel 2020); Il Torino sarebbe molto interessato, ma, come riporta Repubblicaunsecco a cui Deha risposto condi. Certo l’operazione va imbastita su vari fronti: al profilo economico (l’ingaggio si aggira sui 2 milioni di euro, quindi fattibile, per), si somma la questione ambientale. Chiaro non attragga, di primo acchito, ...

Ultime Notizie dalla rete : Lobotka Cairo Calciomercato, per il Torino idea Lobotka: il Napoli può liberarlo in prestito Toro News Lobotka-Torino, due fattori decisivi per l'operazione

Il Torino di Urbano Cairo ha messo gli occhi sul centrocampista del Napoli che nelle ultime settimane è finito un po' ai margini della rosa.

La rincorsa di Izzo

(Tuttosport) LEGGI ANCHE – Calciomercato, per il Torino idea Lobotka: il Napoli può liberarlo in prestito ... messo in atto nella maggior parte dei mercati invernali dell’era Cairo. (Toro News) “I ...

